„Normale“ Österreicher

Hört man sich derzeit um im Land, dann stößt man zwar weiter auch auf die kleinere Gruppe der Impfskeptiker und -verweigerer, der Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker, der Test-Schwindler und Impf-Zertifikatsfälscher. Doch eine klare Mehrheit der Österreicher scheint mit gesundem Hausverstand und Bauchgefühl gesegnet zu sein, meint heute Chefredakteur Klaus Herrmann in seinem Brief an die Leser. Denn Kopf, Bauch, Gefühl sagen einem: Diese Pandemie ist leider noch längst nicht vorbei. Also heißt es aufpassen, damit es im Herbst und Winter nicht wieder dick kommt. Womit sich das Gefühl weitgehend mit den Einschätzungen der Experten deckt. So warnt etwa Infektiologe Prof. Heinz Burgmann heute in der „Krone bunt“, dass die noch herrschende Ruhe in den Spitälern trotz steigender Infektionszahlen „trügerisch“ sei.