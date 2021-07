Firma aus China umgeht Amazon-Rauswurf mit Trick

Offenbar weitere alternative Markennamen im Einsatz

Neben der Marke Key Series nutzt Aukey offenbar noch andere Markennamen, um seine Produkte weiterhin auf Amazon verkaufen zu können. So entdeckten Amazon-Nutzer beispielsweise eine Aukey-Webcam, die nun unter der Marke Privix verkauft wird. Überhaupt scheint Aukey nach dem Rauswurf mit Amazon ein Katz- und Mausspiel zu betreiben: Weil Amazons Automatismen Aukey-Produkte wohl sofort aus dem Sortiment entfernen würden, taucht in den Produktbeschreibungen nirgends der Name des ursprünglichen Herstellers auf.