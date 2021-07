Wissenschaftspreise heuer nur für Nachwuchs

Je 3000 Euro erhalten Livia Fritz und Lukas Mennel, die heuer mit dem Spezialpreis für Wissenschaft des Landes Vorarlberg ausgezeichnet werden. Die feierliche Preisübergabe wird am 8. November über die Bühne gehen. Zu den Geehrten: Livia Fritz, geboren 1989 in Bludenz, studierte Internationale Entwicklung an der Uni Wien, ehe sie an der ETH Lausanne ihre Dissertation verfasste. Sie arbeitete u. a. an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, derzeit forscht sie als Universitätsassistentin in Lausanne an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik im Bereich Nachhaltigkeit.