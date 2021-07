Wallner an Gewessler: „Elefant im Porzellanladen“

Nur weil bei einem Planungsverfahren nicht herauskomme, „was ich mir persönlich wünsche, kann ich nicht dagegen sein“, so der Landeshauptmann in Richtung Gewessler. Es gebe keine Straße, die in jeder Hinsicht besser evaluiert sei als die S18. Wenn man eine Straße nicht wolle, solle man das der Bevölkerung „ehrlich sagen“.