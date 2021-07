Nach Corona-Pause: Austausch über Grenzen hinweg

Internationale Partnerschaft

Grundsätzlich gibt es Partnerhochschulen in Moskau, Krakau, im tschechischen Poděbrady, im slowakischen Prešov sowie in Budapest und Pula (Kroatien). Dank der Partnerhochschulen war es 25 Studenten der FH Burgenland möglich in Tschechien sowie 40 in Kroatien, direkt vor Ort ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen.