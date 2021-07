Russisches Modul an Raumstation ISS angedockt

Das am vergangenen Mittwoch vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan aus gestartete russische Mehrzweckmodul „Nauka“ hat am Donnerstag erfolgreich an der internationalen Raumstation ISS angekoppelt. Nach acht Tagen Flug dockte das Modul um 15.25 Uhr MESZ am Außenposten der Menschheit im All an, wie eine Live-Übertragung der Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigte.