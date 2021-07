SPÖ: „Beim Streiten ist die Regierung olympisch“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat am Donnerstag beim „Roten Foyer“ heftige Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung und insbesondere an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geübt. Der Regierungsstreit lähme die Amtsgeschäfte schon seit vielen Wochen, was unter anderem großen Einfluss auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie habe. „Beim Streiten ist die Regierung olympisch, beim Arbeiten jedoch unteriridsch“, so Deutsch, in Anlehnung an die sportlichen Erfolge heimischer Sportlerinnen und Sportler in Tokio.