Steirische Basis mit heftiger Kritik an SPÖ-Spitze

Dieses Kunststück muss man den Roten erst einmal nachmachen: In einer Zeit der Schwäche des Bundeskanzlers ohne Not eine Führungsdebatte vom Zaun zu brechen, war für die Türkisen wie Weihnachten und Ostern zur selben Zeit. Am jüngsten Parteitag wurden die tiefen Gräben, die die einst stolze Partei durchziehen, für die breite Öffentlichkeit deutlich sichtbar. Eigentlich wollte sich Obfrau Pamela Rendi-Wagner eindrucksvoll im Amt bestätigen lassen, doch die Delegierten machten ihr einen Strich durch die Rechnung: Nur 75 Prozent votierten für sie als Parteichefin, obwohl es keinen Gegenkandidaten gab. Eine Demontage auf offener Bühne, mit der niemand gerechnet hatte.