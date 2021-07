Gleitschirm klappte zusammen: Pilot stürzte ab

Der 42-Jährige war gegen 11 Uhr vom genehmigten Startplatz für Paragleiter auf der Emberger Alm (Seehöhe ca. 1750 Meter), Gemeinde Berg/Drau, losgeflogen. Gegen 11.35 Uhr in einer Seehöhe von ca. 1850 Metern klappte noch im Bereich des Startplatzes plötzlich der Schirm zusammen und der Pilot stürzte in ein Waldstück. Der Sturz wurde zwar von den Bäumen gebremst, trotzdem prallte der Mann auf den Waldboden und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein zufällig anwesender Arzt leistete sofort Erste Hilfe. Der Verunglückte wurde von der Crew des Rettungshubschraubers C 7 und des Roten Kreuzes Greifenburg versorgt und anschließend in das UKH Klagenfurt geflogen. Vier Mitglieder der Bergrettung Greifenburg bargen den schwer beschädigten Schirm vom Baum.