Unbekannter löste Großeinsatz der Feuerwehr aus

Als kurz vor 18 Uhr die Sirenen im Abschnitt Millstatt - Radenthein heulten, waren die Feuerwehren Radenthein, Döbriach, St. Peter ob Radenthein, Untertweng und Feld am See in höchster Alarmbereitschaft. Sie wurden zu einem vermeintlichen Großbrand alarmiert.