Messer und Löffel, Rad und Wagen, Klebstoff und Kaugummi: All das wurde in der Steinzeit (300.000 bis 2200 vor Christus) erfunden. Die damaligen Jäger und Sammler waren also ganz schön innovativ. Und natürlich war es eine provokante Zuspitzung, dass der Bundeskanzler angesichts der ehrgeizigen Klimaschutzpläne des grünen Koalitionspartners meinte, er wolle nicht in die Steinzeit zurück.