Mehr als ein Drittel der Strecke ist geschafft

Seit Samstag ist Landeshauptmann Hans Peter Doskozil - wie berichtet - gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Julia Jurtschak auf einem Radtrip von Oberwart nach Aalen-Ebnat in Deutschland. Am ersten Tag radelte man 114 Kilometer bis nach Berndorf in Niederösterreich. An Tag 2 waren es 142,4 Kilometer bis nach Au an der Donau.