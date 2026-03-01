Peugeot-Highlights beim Autofrühling Eisenstadt

Neuheiten zum Angreifen und Probefahren: Am 13. und 14. März wird Eisenstadt zum Treffpunkt für alle Autofans. Beim Autofrühling präsentiert das Autohaus Horvath die neuesten Modelle von Peugeot – modern, elektrifiziert und bereit für die Zukunft. Der Familienbetrieb mit jahrzehntelanger Tradition lädt dazu ein, Innovation hautnah zu erleben und sich persönlich beraten zu lassen.
Ob vollelektrisch, Hybrid oder klassisch motorisiert – die Löwenmarke zeigt eindrucksvoll, wie vielseitig moderne Mobilität heute sein kann.
Der PEUGEOT E-208: Effizienz-Benchmark
Der PEUGEOT E-208 setzt neue Maßstäbe im Segment der kompakten Elektrofahrzeuge. Mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 432 Kilometern (WLTP) bietet er aktuell die beste Reichweite seiner Klasse. Kein Wunder, dass er beim renommierten ADAC Ecotest 2024 als effizientestes Fahrzeug Europas ausgezeichnet wurde.
Neu an Bord: ein integrierter Routenplaner, der Ladezustand, Streckenprofil und verfügbare Ladestationen berücksichtigt – für maximale Reichweite und Komfort. Auch die V2L-Funktion (Vehicle to Load) ermöglicht das einfache Aufladen externer Elektrogeräte. Mit dem optionalen 80-Prozent-Ladelimit lässt sich der Akku optimal an den Alltag anpassen.
Der neue PEUGEOT 3008: Elektrifizierter SUV
Mit dem neuen PEUGEOT 3008 hebt die Marke Design, Fahrspaß und Effizienz auf ein neues Level. Der Bestseller wurde komplett neu gedacht und präsentiert sich nun als eleganter Fastback-SUV. Das neue PEUGEOT Panorama i-Cockpit® der nächsten Generation sorgt für ein modernes Fahrerlebnis.
Drei vollelektrische Varianten sowie Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Versionen stehen zur Auswahl. Dank der neuen STLA Medium-Plattform sind elektrische Reichweiten von bis zu 698 Kilometern (WLTP/EAER) möglich.
Der neue PEUGEOT E-5008: Sieben Sitze, vollelektrisch
Geräumig, effizient und innovativ: Der neue PEUGEOT E-5008 ist der einzige vollelektrische SUV mit sieben Sitzen und einer Reichweite von bis zu 664 Kilometern (kombiniert nach WLTP/EAER). Das großzügige Interieur, kombiniert mit modernster Technik und selbstbewusstem Design, macht ihn zur idealen Wahl für Familien und Vielfahrer.
Mit dem Programm PEUGEOT CARE profitieren Käufer zudem von einem besonderen Schutz bis zu 8 Jahren oder 160.000 Kilometer.
Der neue PEUGEOT 408: Fastback mit Wow-Effekt
Der neue PEUGEOT 408 verbindet französisches Design mit innovativer Technik. Auffällig: Das erstmals beleuchtete Markenemblem an Front und Heck. Die neue exklusive Lackierung Flare Green unterstreicht den dynamischen Charakter.
Erhältlich als Elektro-, Plug-in-Hybrid- oder 48V-Hybrid-Variante, bietet der 408 moderne EV-Funktionen wie Batterievorwärmung, V2L und Plug & Charge (ab Sommer 2026). Produziert wird das Modell im französischen Mulhouse.
Der PEUGEOT E-Boxer: Stark für Profis
Auch für Gewerbetreibende hält Peugeot Innovation bereit. Der neue PEUGEOT E-Boxer überzeugt mit einem 205 kW (279 PS) starken Elektromotor und einer Reichweite von bis zu 424 Kilometern (WLTP). Trotz Batterie im Unterboden bleibt das Ladevolumen von bis zu 17 m³ erhalten – bei einer Nutzlast von bis zu 1.500 kg.
Überarbeitetes Außen- und Innendesign, LED-Scheinwerfer und ein modern gestalteter Innenraum machen ihn zur starken Wahl für Profis.
Autohaus Horvath: Kompetenz mit Tradition
Mit einem Fokus auf Kundenzufriedenheit und einem umfassenden Dienstleistungsangebot, das von Beratung und Verkauf bis hin zu Wartung und Reparatur reicht, steht das Autohaus Horvath seit Jahrzehnten für Qualität und Professionalität in Eisenstadt. Neben Peugeot umfasst das Angebot auch Opel, Fiat sowie zahlreiche Gebrauchtwagen verschiedenster Marken. Kunden profitieren von maßgeschneiderten Finanzierungs- und Leasinglösungen.
Der Autofrühling Eisenstadt am 13. und 14. März bietet die ideale Gelegenheit, die neuesten Peugeot-Modelle live zu erleben und Probe zu fahren. Besucher erwarten zudem attraktive Aktionen rund um die Marken Opel und Fiat. Weitere Informationen finden Sie HIER.