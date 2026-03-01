Peugeot-Highlights beim Autofrühling Eisenstadt

Neuheiten zum Angreifen und Probefahren: Am 13. und 14. März wird Eisenstadt zum Treffpunkt für alle Autofans. Beim Autofrühling präsentiert das Autohaus Horvath die neuesten Modelle von Peugeot – modern, elektrifiziert und bereit für die Zukunft. Der Familienbetrieb mit jahrzehntelanger Tradition lädt dazu ein, Innovation hautnah zu erleben und sich persönlich beraten zu lassen.