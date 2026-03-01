Vorteilswelt
Horvath: Opel-Highlights in Eisenstadt erleben

Burgenland
01.03.2026 00:01
Ein echter Hingucker – der Opel Corsa YES im auffälligen Koral Orange.
Ein echter Hingucker – der Opel Corsa YES im auffälligen Koral Orange.(Bild: Opel Automobile GmbH)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Moderne Mobilität live entdecken:  Am 13. und 14. März wird Eisenstadt wieder zum Treffpunkt für alle Autofans. Beim Autofrühling präsentiert das Autohaus Horvath die neuesten Opel-Modelle – innovativ, elektrifiziert und mit attraktiven Sondereditionen.

Vom kompakten Bestseller bis zum geräumigen SUV reicht die Palette, die eines gemeinsam hat: moderne Technik, markantes Design und viel Auto fürs Geld.

Corsa YES: Sondermodell mit Wow-Effekt
Ein echter Hingucker wartet mit dem Opel Corsa YES. Die Sonderedition kommt jetzt im auffälligen Koral Orange daher und sorgt damit für frischen Wind auf Österreichs Straßen. Dazu gibt’s ein speziell abgestimmtes Interieur, digitale Anzeigen in jeder Antriebsvariante sowie ein hochwertiges, veganes Kunstlederlenkrad.

Das Beste: Trotz neuer Metallic-Lackierung und Extra-Features bleibt der Preis unverändert. Der Einstieg in den Corsa YES ist bereits ab 24.340 Euro (UPE inkl. MwSt.) möglich – ein starkes Angebot für einen der beliebtesten Kleinwagen Europas.

Frontera Electric: Mehr Reichweite für Familien
Auch der neue Opel Frontera Electric legt nach. Mit der neuen 54-kWh-Batterie fährt er als „Extended Range“-Version nun mit bis zu 408 Kilometern Reichweite (WLTP1) vor – rund 100 Kilometer mehr als zuvor.

Das familienfreundliche SUV verbindet Geräumigkeit mit lokal emissionsfreier Mobilität und ist in der Edition-Variante bereits ab 31.190 Euro (UPE inkl. MwSt.) erhältlich. Ein Plus an Reichweite, das den Alltag spürbar erleichtert.

(Bild: Opel Automobile GmbH)

Grandland Electric Long Range: Reichweiten-Champion
Mit dem neuen Opel Grandland Electric Long Range setzt Opel ein starkes Zeichen im SUV-Segment. Dank 97-kWh-Akku sind bis zu 694 Kilometer Reichweite (WLTP1) möglich – ohne Ladestopp. Damit wird er zum Reichweiten-Champion unter den batterie-elektrischen Grandland-Varianten.

Zur Serienausstattung zählen ergonomische Intelli-Sitze samt Ergonomie-Feature sowie ein Fahrwerk mit Frequency Selective Damping-Technologie für besonders hohen Komfort. Der neue Reichweiten-Champion startet ab 51.750 Euro (UPE inkl. MwSt.).

(Bild: Opel Automobile GmbH)

Neuer Astra: Mehr Technik, gleicher Preis
Der modernisierte Opel Astra und der Astra Sports Tourer sind ab sofort bestellbar. Entwickelt und gebaut in Rüsselsheim, glänzen sie mit geschärftem Design und innovativen Technologien – ohne Preiserhöhung.

Der Astra Electric ist weiterhin ab 37.990 Euro erhältlich, der Astra Sports Tourer Electric ab 39.490 Euro (alle Preise UPE inkl. MwSt.), bietet aber mit 58 kWh-Akku mehr Speicherkapazität und mit bis zu 454 Kilometer (WLTP1). Der Einstieg in die Astra-Welt gelingt mit dem 107 kW (145 PS) Systemleistung starken elektrifizierten Hybrid bereits ab 32.990 Euro.

(Bild: Opel Automobile GmbH)

Opel Combo Tech: Komfort für Profis
Auch Gewerbetreibende kommen beim Autofrühling auf ihre Kosten: Die neue Sonderserie Opel Combo Tech kombiniert Nutzfahrzeug-Kompetenz mit Pkw-Komfort. Blendfreie Intelli-Lux Matrix Scheinwerfer, Infotainment mit Navigation sowie ein vielfach einstellbarer Komfortfahrersitz gehören zur Serienausstattung.

Bereits ab 26.600 Euro netto (UPE exkl. MwSt.) erhältlich, bietet der Combo Tech einen Preisvorteil von rund 1.000 Euro gegenüber vergleichbaren, mit Einzeloptionen ausgestatteten Modellen. Kunden können zwischen batterie-elektrischer Variante oder effizienten Dieselalternativen wählen.

(Bild: Opel Automobile GmbH)

Autohaus Horvath: Kompetenz mit Tradition
Mit einem Fokus auf Kundenzufriedenheit und einem umfassenden Dienstleistungsangebot, das von Beratung und Verkauf bis hin zu Wartung und Reparatur reicht, steht das Autohaus Horvath seit Jahrzehnten für Qualität und Professionalität in Eisenstadt. Neben Opel umfasst das Angebot auch Peugeot, Fiat sowie zahlreiche Gebrauchtwagen verschiedenster Marken. Kunden profitieren von maßgeschneiderten Finanzierungs- und Leasinglösungen.

Der Autofrühling Eisenstadt am 13. und 14. März bietet die ideale Gelegenheit, die neuesten Opel-Modelle live zu erleben und Probe zu fahren. Besucher erwarten zudem attraktive Aktionen rund um die Marken Peugeot und Fiat. Weitere Informationen finden Sie HIER.

(Bild: Autohaus Horvath)
Burgenland
