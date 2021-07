Landeshauptmann radelt in die Heimat seiner Julia

Was macht Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Urlaub? Er fährt mit dem Rad! Und zwar nicht nur eine kleine Tour, sondern ganze 660 Kilometer von seiner Heimatstadt Oberwart in die deutsche Wahl-Heimat Aalen-Ebnat. Dort nämlich kommt seine Julia her. Gemeinsam ist man seit Samstag unterwegs.