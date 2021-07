Brite Jake Dennis siegt bei Heimrennen in London

Der britische BMW-Pilot Jake Dennis hat am Samstag sein Heimrennen in der Formel E in London gewonnen. Dennis setzte sich vor dem Niederländer Nyck de Vries (Mercedes) und seinem britischen Landsmann Alex Lynn (Mahindra) durch. In der WM führt mit Sam Bird (Jaguar) ein weiterer Brite, der ausfiel und damit leer ausging.