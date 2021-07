Königshaus weiß burgenländische Weine zu schätzen

Klein, aber fein – als Juwel unter den Anbaugebieten für ausgezeichnete Weine wird das Burgenland in Asien genauso geschätzt wie in Übersee. Hohe Ehren werden den erlesenen Tropfen unter anderem im englischen Königshaus zuteil. Das rot-goldene Know-how des Winzers Willi Opitz gedeiht sogar in den royalen Weingärten.