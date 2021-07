Mit Pkw überschlagen und fast in Teich gestürzt

Spektakulärer Verkehrsunfall am Samstagvormittag bei Stans in Tirol: Eine 31-Jährige kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Leitschiene, überschlug sich und drohte in einen angrenzenden Fischteich zu stürzen. Doch Bäume und Sträucher verhinderten Schlimmeres. Die Frau wurde erheblich verletzt ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Sie war laut Polizei „erheblich alkoholisiert“.