Stadtchef Willi regiert nun mit Finanzkorsett

GR Fritz: „Allianz gießt ihre Politik in Zahlen“

„Ich bin Vize-BM Markus Lassenberger sehr dankbar, dass er heute die Katze aus dem Sack gelassen hat“, sagte Grün-GR Gerhard Fritz: „Der eigentliche Sinn dieses Beschlusses besteht darin, die Politik der Allianz (FP-VP-FI, Anm.) in ein Budget zu gießen.“ BM Georg Willi verwies auf „unsichere Prognosen“: Die Ertragsanteile des Bundes steigen nicht im selben Ausmaß wie die Inflation, das heißt, die Schere gehe weiter auf: „Wir budgetieren in den Nebel hinein, nehmen uns die Flexibilität.“ Fraglich nur, warum dann Klubobfrau Janine Bex einen Antrag stellte, man möge doch gleich ein Dreijahres-Budget erstellen. FP-Vize Lassenberger ging es vor allem um die Vermeidung von (grünen) Großprojekten: „Bei der 50-Meter-Schwimmhalle hieß es von den Grünen, wir haben kein Geld, aber für den völlig überteuerten Ankauf eines Gewerbegrunds in St. Bartlmä wäre auf einmal Geld da“, sagte er. Kurios das Abstimmungsverhalten der SPÖ: Vier Enthaltungen in einer so wichtigen Zukunftsfrage ...