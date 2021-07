Laderoboter versorgt E-Autos autonom mit Strom

„Noch Potenzial für weniger Gewicht und weniger Kosten“

Bevor der Laderoboter in Serie geht, stehen noch einige Verbesserungen an: Er hängt aktuell noch am Stromkabel, die Integration einer Antriebsbatterie sei bisher aus Gewichts- und Kostengründen und auch aus ökologischer Sichtweise nicht sinnvoll. Die Projektpartner arbeiten daher an einer Stromversorgung über Bodenkontakte. Auch die Software für die Steuerung des Roboters soll integriert werden - noch läuft sie auf einem separaten PC. Beim Roboterarm gebe es ebenfalls noch Einsparungspotenzial, führte Brunner weitere Punkte der To-Do-Liste an: „Hier ist also noch Potenzial für weniger Gewicht und weniger Kosten“.