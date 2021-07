Nach Überschwemmung: Mehr als 50.000 Euro Schaden

Am Samstag sorgte ein Starkregen in Wien für zahlreiche Schäden. Sogar eine U-Bahn-Station stand unter Wasser. Genauso wie der Keller von Familie Asanger-Grimm. „Es hat sogar das Hauptkanalrohr aus der Wand gerissen. Hätte mein Mann es nicht repariert, wären wir in kürzester Zeit abgesoffen“, schildert Ulrike.