Neuer Hebammen-Studiengang ohne Gebühren

Nicht nur Ärzte sind in Österreich gefragt und gesucht, sondern auch Hebammen. Laut Experten gibt es einen akuten Mangel in diesem wichtigen Beruf. Das Land Burgenland hat sich daher entschlossen, einen eigenen Studiengang an der Fachhochschule in Pinkafeld ins Leben zu rufen. Start ist im Herbst 2022.