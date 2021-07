Burschen auf dem Rad von Pkw-Lenkerin erfasst

Eine 84-jährige Frau aus Klagenfurt war mit ihrem Auto auf der Radetzkystraße unterwegs. Als sie nach links in die Lerchenfeldstraße einbiegen wollte, übersah sie zwei mit ihren Rennrädern fahrende Burschen (13 und 14 Jahre alt). Dabei krachte die Frau mit ihrem Auto in das Fahrrad des 14-jährigen Klagenfurters, woraufhin der Bursche über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Auch der 13-jährige Junge kam zu Sturz. Beide Jugendlichen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht.