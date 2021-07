Europa überschreitet Marke von 50 Millionen Fällen

Großbritannien lockert, Frankreich und die Niederlande verschärfen

Die einzelnen Länder reagieren aktuell sehr unterschiedlich, was die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betrifft. Während in Großbritannien am Montag an seinem sogenannten „Freedom Day“ viele Lockerungen in Kraft traten, führte Frankreich eine der schärfsten Maßnahmen in Europa ein. Ab Anfang August muss bei vielen Gelegenheiten ein Gesundheitspass vorgelegt werden. Außerdem wird eine Impfpflicht für das Personal im Gesundheitswesen eingeführt. In Griechenland dürfen in geschlossenen Räumen von Kinos, Theatern und Gastro nur mehr Geimpfte Platz nehmen. In den Niederlanden wurden Lockerungen nur wenige Wochen, nachdem sie in Kraft getreten waren, wieder eingeführt.