4,7 Millionen Euro für eine Wohnung im Seengebiet

Der Traunsee, der Attersee und der Mondsee zählen zu den beliebtesten Seen des Landes. Dementsprechend hoch sind laut den Experten von IMMOUnited dort auch die Preise. So ging in Gmunden am Traunsee eine Wohnung um 4,7 Millionen Euro an einen neuen Eigentümer. Ein Landhaus in Mondsee war um „nur“ 100.000 Euro günstiger. Für eine Doppelhaushälfte in Nußdorf am Attersee wurden 4,2 Millionen Euro hingeblättert.