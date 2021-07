Traditionsbetrieb feiert 200 Jahre Blaudruck

Für Familie Wagner gibt es in diesem Jahr gleich zwei runde Geburtstage zu feiern. Einerseits natürlich das 100-Jahre-Jubiläum des Burgenlandes und die 200-jährige Geschichte ihres Unternehmens. Gabriel Wagner war zunächst als Färbergeselle vor allem in Deutschland unterwegs, bis er 1821 das Unternehmen in Steinberg gründete.