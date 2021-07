Corona sorgte für regelrechte Packerlflut im Land

Anstieg „war zu erwarten“

„Der Anstieg beim Paketvolumen war aufgrund der Lockdown-Regelungen, der de facto nicht vorhandenen stationären Einkaufsmöglichkeiten und der gestiegenen Online-Bestellungen zu erwarten, die tatsächliche Paketflut hat aber vor allem am Anfang alle überrascht und die vorhandenen Kapazitäten gesprengt“, so Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, in einer Aussendung.