Land bangt: Jetzt drohen weitere starke Regengüsse

Und auch mehrere niederösterreichische Bezirke rund um Wien waren von den Unwettern betroffen. 3000 Feuerwehrleute waren hier im Einsatz. Im Laufe des Sonntagvormittags wurde entlang der Donau, etwa in der Wachau und in Kritzendorf, bereits Hochwasserschutz aufgebaut. Im Seebachtal in der Gemeinde Mallnitz in Kärnten ereigneten sich am Samstagnachmittag mehrere Murenabgänge. Ein Hüttenwirtehepaar, das sich noch auf ihrer Hütte in 1338 Metern Seehöhe befand, habe daher nicht mehr ins Tal gelangen können und sei ausgeflogen worden, teilte die Polizei mit.