Donau-Pegel: Alarmstimmung von OÖ bis Wien

„Pegel in Wien steigt spürbar an“

In der Neuen Donau in Wien wurde am Sonntag aus wasserhygienischen Gründen ein Badeverbot ausgesprochen. Bei Donauhochwasser wird nämlich Wasser in die Neue Donau eingeströmt. „Inzwischen steigt auch der Pegel der Donau in Wien spürbar an“, berichtete die Unwetterzentrale am späten Sonntagnachmittag.