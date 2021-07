Hochwasserpegel in Oberösterreich steigen an

Der Starkregen löste in der Nacht auf Sonntag in Teilen Oberösterreichs Hochwasseralarme, Murenabgänge und überlutete Keller aus. In den Nachtstunden gab‘s insgesamt 150 Feuerwehreinsätze und auch am Vormittag stehen die Feuerwehren weiter im Einsatz. In Schärding musste Sonntagfrüh ein Fischer aus den Wassermassen gerettet werden.