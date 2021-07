Unfall-Lenker war mit 1,44 Promille unterwegs

In der Folge kippte der SUV auf die linke Fahrzeugseite und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ersthelfer halfen dem Verunfallten, der nur leicht verletzt wurde, aus dem Fahrzeug. Ein am Unfallort durchgeführter Alkomattest ergab ein Ergebnis von 0,72 mg/l was einer Alkoholisierung von 1,44 Promille entspricht. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.