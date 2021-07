Für Jugend kaum leistbar: PCR-Test kostet 85 Euro

Impfung oder PCR-Test vorgeschrieben

In Betrieben mit wenig Sitzplätzen, was in der Nachtgastronomie fast die Regel ist, oder Tanzlokalen ist eine Impfung oder ein PCR-Test vorgeschrieben. Der kostet in Kärnten allerdings pro Person 85 Euro. „Wer hat das Geld, soviel nur für den Einlass zu zahlen“, fragt Teatro-Betreiber Gerti Höferer.