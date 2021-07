Starkregen sorgt in Tirol für Alarmbereitschaft

Katastrophenmanager Elmar Rizzoli steht via hydrografischem Dienst im ständigen Kontakt mit der ZAMG. Am Samstagnachmittag war in bestimmten Prognosemodellen von einer leichten Entwarnung die Rede. Die intensiven Niederschläge sollen aber bis in den Sonntag hinein reichen. Anwohner von gefährdeten Zonen sollten die Bäche im Auge behalten und auch auf Sirenen achten. Ein dreiminütiger Dauerton warnt, und bei unmittelbarer Gefahr gibt es ein einminütiges auf und ab. Da sollte man sichere Bereiche aufsuchen, etwa höhere Stockwerke.