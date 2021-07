Lungauer verliert bei Betrug 26.500 Euro

Bei einem steirischen Autohändler wollte sich ein 50-jähriger Lungauer einen Pkw im Wert von 26.500 Euro kaufen. Der Kaufvertrag mit österreichischer Bankverbindung wurde mittels Email an den Lungauer übermittelt. Dort kam aber ein Vertrag mit deutscher Bankverbindung an, weil dieser von einem unbekannten Täter manipuliert worden war, was der Lungauer nicht wusste.