Derby-Zündstoff: Sturm-Legende war bei GAK Thema

Derby-Time - und am Samstag brodelt es im Vulkanland! Wenn Regionalliga-Klub St. Anna am Aigen den GAK empfängt (19), werden rund 2500 Fans im Stadion erwartet. Just St. Anna-Coach Tomislav Kocijan macht das Duell extra heiß: Als Sturm-Legende brennt der Trainer ohnehin auf den GAK - und er selbst war vor nicht allzu langer Zeit sogar als Trainer bei den Rotjacken im Gespräch! Jetzt will er den Favoriten aus dem Cup kegeln.