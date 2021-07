4-Parteien-Appell an Jugend: „Geht bitte impfen!“

FPÖ: Kein Impf-Appell aber Kritik an Frequency-Absage

Nur die FPÖ unterstützt den Impf-Appell nicht. Vielmehr kritisieren die Freiheitlichen die am Freitag bekannt gewordene Absage des Frequency-Festivals in St. Pölten. „Viele Jugendliche, die das Festival besuchen wollten, haben sich eigens dafür impfen lassen. Außerdem haben die Veranstalter ein ausgezeichnetes Sicherheitskonzept vorgelegt. Wenn nicht einmal die Impfung der Besucher und das strengste Covid-19-Konzept ganz Österreichs reicht, um eine Veranstaltung abhalten zu können, was dann?“, polterte die blaue Landtagsabgeordnete Vesna Schuster.