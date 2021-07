1000 Mal höhere Viruslast: So gefährlich ist Delta

In der Vorab-Publikation auf der Website medrxiv wurden die ersten 167 Infektionen mit der Delta-Variante auf dem chinesischen Festland untersucht. Diese konnten alle auf den ersten Delta-Infektionsfall im Land zurückgeführt werden. „Die Untersuchung der täglichen PCR-Tests der unter Quarantäne gestellten Personen zeigte, dass die Viruslast des ersten positiven Tests auf Delta-Infektionen rund 1000 Mal höher war als die der Infektionen mit den Stämmen in der ersten Epidemie-Welle von 2020“, heißt es in der Studie. Dies deute auf ein schnelleres Potenzial und auf eine höhere Infektiosität der Delta-Variante im frühen Stadium hin.