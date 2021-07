Köstinger-Appell an Junge: „Lasst euch impfen!“

Nach Bekanntgabe der neuen Corona-Verschärfungen (z.B. in der Nachtgastronomie) aufgrund der aktuellen Dominanz der Delta-Variante hat Elisabeth Köstinger (ÖVP) einen Appell an junge Menschen gerichtet: „Lasst euch impfen“ schrieb die Tourismusministerin auf Twitter. Gleichzeitig setzte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grünen) am Donnerstag einen Brief an die Landesgesundheitsräte mit dem Ersuchen ab, zusätzliche Impfmöglichkeiten für Junge zur Verfügung zu stellen.