Rätselspaß im Weinkeller für alle fünf Sinne

Ein hoch geschätzter Nebeneffekt, der vor allem an besonders heißen Ferientagen für willkommene Abwechslung sorgt: „Die Teilnehmer haben erfrischende Abkühlung garantiert, denn in den Vinotheken und Weinkellern ist es um einiges kühler als bei tropischer Hitze am See“, lädt Meran zur Fünf-Sinne-Escape-Tour mit vinophiler Begleitung, die jeden Samstag im Sommer und im September stattfindet. Termine können online gebucht werden.