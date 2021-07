Harrison Ford: Nur Stunt-Double am Set gesichtet

Ohne Hauptdarsteller Harrison Ford laufen im schottischen Glasgow die Dreharbeiten für den fünften „Indiana Jones“-Film weiter. Rund um das kaum abgesperrte Set in der Innenstadt von Glasgow versammelten sich in dieser Woche viele Schaulustige, die gerne einen Blick auf „Indiana“ Harrison Ford erhascht hätten, aber nur sein Stunt-Double entdecken konnten. Der 79-jährige Ford hatte sich vor kurzem beim Dreh an der Schulter verletzt und muss voraussichtlich noch für einige Wochen pausieren.