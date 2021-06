Harrison Ford beim „Indiana Jones“-Dreh verletzt

Wie Deadline berichtet, soll Ford sich beim Dreh einer Kampfszene an der Schulter verletzt haben. Auch wenn unklar ist, wie schwer diese ausfällt, so hat die Crew um Regisseur James Mangold („Logan - The Wolverine“) bereits Konsequenz daraus gezogen und wird die Dreharbeiten um ihn herum fortführen, bis der weitere Verlauf von Fords Behandlung eingeschätzt werden kann. Im Zweifelsfall könnte der bisherige Drehplan in den nächsten Wochen entsprechend angepasst werden, wie der Disney-Konzern mitteilte.