„Indiana Jones 5“: Sie spielt neben Harrison Ford!

Die Starbesetzung für die lange geplante „Indiana Jones“-Fortsetzung wächst weiter an. Als Hauptdarstellerin stößt nun die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (35, „Fleabag“) zum Cast, wie die Produktionsfirma Lucasfilm am Freitag mitteilte. Harrison Ford ist in „Indiana Jones 5“ in seiner ikonischen Rolle als Archäologie-Professor Henry Walton Jones erneut an Bord. Die Regie übernimmt James Mangold („Walk the Line“, „Wolverine: Weg des Kriegers“).