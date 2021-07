Größte Almschaukel Kärntens eröffnet am Nassfeld

Bis zu acht Personen können in der neuen Almschaukel mit dem Namen „SkySwing“ auf dem Nassfeld Platz nehmen und von dort aus das Bergpanorama der Karnischen Alpen genießen. Und das geht sogar in drei verschiedenen Intensitätsstufen - vom leichten Schaukeln bis hin zum spektakulären Überschlag. Die Almschaukel, die bis zu 21 Meter Höhe erreicht, ist die bisher größte, fix stationierte Schaukel in Kärnten und bequem mit der Kabinenbahn Millenium-Express erreichbar.