Amazon: Handel fordert stärkeren Markenschutz

Der Handelsverband fordert einen stärkeren Markenschutz für heimische Händler auf Amazons Marketplace. Die „Kaperung“ von Amazon-Produktseiten sei ein „kriminelles Massenphänomen“, so der Handelsverband am Mittwoch in einer Aussendung. Mit der Amazon-Markenregistrierung könne man das Problem lösen, dies sei aber für in Österreich registrierte Marken nicht möglich.