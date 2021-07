Dynatrace baut Standort im Lakeside Park aus

In den kommenden Jahren soll sich sowohl die Anzahl der Mitarbeiter, als auch die Größe des Standorts in Kärnten verdoppeln: In das neue Gebäude, das derzeit gebaut wird, will Dynatrace bereits Ende 2021 übersiedeln - den bald 130 Mitarbeitern stehen dann 1700 Quadratmeter zur Verfügung. „Wir wachsen schnell, daher schaffen wir mit unserer Standortplanung genügend Platz für die Zukunft“, so Thomas Grassauer, der Leiter des Softwareentwicklungs-Labs.