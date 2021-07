Schmerzen kamen zurück! Physiotherapie statt EM

Dienstag, 4 Uhr Früh. Vanessa Herzog steht mit Ehemann Tom am Laibacher Flughafen beim Check-in. Ziel: Portugal. Dort findet ab 19. Juli die Inline-EM statt. Mitten in der Warteschlange dann der Schock. „Es wurde von Minute zu Minute schlechter, sie war schmerzverzerrt“, schildert Tom. Die Nervenentzündung, welche aus einem Bandscheibenvorfall resultiert und seit Wochen Probleme macht, hatte sich wieder gemeldet. „Dabei haben wir am Vortag vom Spezialisten grünes Licht bekommen.“