Jeder zweite Patient im Spital mit Komplikationen

Jeder zweite Covid-19-Patient, der ins Spital aufgenommen werden muss, entwickelt zusätzliche Komplikationen - das betrifft nicht nur Menschen mit zusätzlichen Grunderkrankungen. Am häufigsten sind Nierenprobleme (24 Prozent). Das hat die bisher größte Beobachtungsstudie zu diesem Thema aus Großbritannien mit rund 70.000 Erkrankten ergeben, die in der Medizinfachzeitschrift „Lancet“ publiziert worden ist. Bei 60- bis 69-Jährigen ist die Komplikationsrate am höchsten.