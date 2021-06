Long Covid kommt auch nach mildem Verlauf vor

Online-Vortrag

Am Montag ab 17.30 Uhr geht der Spezialist bei der virtuellen Patientenakademie noch näher ins Detail. In einer dreiteiligen Serie wird das Thema Long Covid internistisch, neurologisch und aus Sicht von Betroffenen beleuchtet. Einloggen kann man sich unter www.bblinz.at. Start der Online-Serie ist am 14. Juni ab 17.30 Uhr. Am 28. Juni und 12. Juli wird die Akademie dann fortgesetzt.