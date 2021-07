Neue Therapien sollen Long-Covid-Patienten helfen

Die Corona-Infektionen in Österreich bleiben auf niedrigem Niveau - auch das Personal in den Krankenhäusern ist derzeit eine Verschnaufpause vergönnt, was die Auslastung betrifft. Nun rückt eie neue Herausforderung in der Pandemie in den Fokus: Die Versorgung von Long-Covid-Patienten. „Nahezu jeder Zehnte ist betroffen, die Behandlung ist langwierig und Facharzt-übergreifend“, erklärte dazu Michael Heinisch Geschäftsführer des Krankenhausbetreibers Vinzenz Gruppe am Donnerstag. Nun müssen neue Therapieansätze her.