Bush: Merkel hat „das Beste für Deutschland“ getan

Biden ist der vierte US-Präsident in Merkels Amtszeit

Mehr als 20 Mal ist Merkel in ihrer Zeit als Kanzlerin über den Atlantik in die Vereinigten Staaten geflogen. Biden ist bereits der vierte US-Präsident, den sie in ihren bald 16 Amtsjahren erlebt hat. Es dürfte Merkels Abschiedsbesuch als deutsche Kanzlerin in Washington sein, denn bei der Bundestagswahl Ende September tritt die 66-Jährige nicht mehr an.